Durante i live all'Arena, da Zucchero definita come “uno dei più bei posti al mondo per fare musica”, l'artista per la prima volta presenterà al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti D.O.C. e i suoi più grandi successi.

I 1 4 show all'Arena, inizialmente previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020, sono stati rinviati all'anno prossimo a causa dell’ emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone.

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.