Il 9 dicembre, Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, sarà al Beacon Theatre di New York, ospite di un concerto benefico organizzato da Sting e dalla moglie Trudie Styler.

(Zucchero duetta con Sting nella tenuta toscana dell'amico)

L'evento in questione è il Rainforest Fund, giunto alla 30esima edizione, che ha l'obiettivo di proteggere le foreste pluviali nel mondo e difendere i diritti umani delle popolazioni indigene che vi abitano.

La serata verrà presentata da Robert Downey Jr. e avrà un cast stellare: oltre a Sugar, ci saranno fra gli altri anche Bruce Springsteen, James Taylor, Ricky Martin e Shaggy.

Non è la prima volta che Zucchero si esibisce in occasione del Rainforest Fund: la sua prima partecipazione risale all’aprile del 1997.

Intanto, è disponibile dappertutto D.O.C., il nuovo album di inediti di Sugar, anticipato dal singolo Freedom.

Da aprile 2020, questo disco verrà presentato dal vivo in un tour mondiale che prenderà il via dall'Australia e che farà tappa all'Arena di Verona per le uniche 12 date italiane.

Di seguito il calendario che presto potrebbe subire delle aggiunte:

4 aprile - Enmore Theatre di Sydney

7 aprile - Palais Theatre di Melbourne

aprile - Byron Bay Bluesfest di Byron Bay

6 giugno - Royal Concert Hall di Glasgow

7 giugno - Bridgewater Hall di Manchester

10 e 11 giugno - Royal Albert Hall di Londra

22 settembre - Arena di Verona

23 settembre - Arena di Verona

24 settembre - Arena di Verona

25 settembre - Arena di Verona

26 settembre - Arena di Verona

27 settembre - Arena di Verona

29 settembre - Arena di Verona

30 settembre - Arena di Verona

1 ottobre - Arena di Verona

2 ottobre - Arena di Verona

3 ottobre - Arena di Verona

4 ottobre - Arena di Verona

29 ottobre - Lisinski di Zagabria

31 ottobre - Olympiahalle di Innsbruck

1 novembre - Stadthalle di Graz

3 novembre - Arena Stozice di Lubiana

4 novembre – Stadthalle di Vienna

6 novembre – Rockhal di Lussemburgo

7 novembre – Amphitheatre di Lione

8 novembre - Forest National di Bruxelles

11 novembre - Arkea Arena di Bordeaux

14 novembre - Le Dôme di Marsiglia

15 novembre - Palais Nikaia di Nizza

17 novembre - AccorHotels Arena di Parigi

19 novembre – Arena di Lipsia

20 novembre - Barclaycard Arena di Amburgo

21 novembre - Mercedes-Benz-Arena di Berlino

24 novembre – Schleyerhalle di Stoccarda

25 novembre – Olympiahalle di Monaco di Baviera

27 novembre – Festhalle di Francoforte sul Meno

28 novembre - ISS Dome di Düsseldorf

29 novembre - Ziggo Dome di Amsterdam

1 dicembre - Zénith Arena di Lille

2 dicembre - Emsland Arena di Lingen

5 dicembre – Hallenstadion di Zurigo