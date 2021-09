Zucchero: per il suo compleanno, a Verona arriva anche Checco Zalone

La prossima occasione per vedere Zucchero all'Arena di Verona arriverà l'anno prossimo, quando sarà straordinario protagonista di 14 concerti consecutivi nella prestigiosa location. Radio Italia solomusicaitaliana è Radio Ufficiale di questi appuntamenti, in programma tra aprile e maggio 2022, così come del tour “Inacustico 2021” che sta portando il cantautore in giro per l'Italia: dopo Verona, Sugar si è già esibito ieri sera (26 settembre) anche a Marostica e chiuderà la tournée con il doppio live a Macerata e con l'ultimo a Otranto (Lecce), il 5 ottobre.