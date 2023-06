Zucchero ospite dei Coldplay per il secondo concerto a San Siro

Alla seconda data milanese del “Music of the Spheres World Tour” erano presenti come spettatori anche Laura Pausini e suo marito Paolo Carta che, con questo live, hanno fatto un regalo alla figlia Paola. La cantante ha infatti spiegato che i Coldplay sono la band preferita della ragazzina e che tutte le sere, prima di dormire, Paola chiede di ascoltare le loro canzoni.