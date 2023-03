Zucchero: nuove date in Scandinavia per il tour mondiale del 2024

Intanto, dopo le esibizioni insieme ad Andrea Bocelli nei Paesi del Nord Europa, dal 22 aprile il “World Wild Tour” si sposterà in Nuova Zelanda e Australia; poi ci sarà un’altra parentesi insieme al tenore toscano negli Stati Uniti a cui seguirà una nuova fase del tour in Italia, con Radio Italia solomusicaitaliana al suo fianco come radio ufficiale, e in Europa.