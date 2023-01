Zucchero in tour negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli

Zucchero e Andrea Bocelli sono fra i cantanti italiani più famosi al mondo, portano avanti una stretta amicizia da molti anni e si sono trovati a condividere il palco svariate volte nel corso delle loro incredibili carriere. A dare il via alla loro collaborazione è stato il brano “Miserere”: anche se il pezzo è stato portato al successo da Zucchero e Luciano Pavarotti, nel primo provino, la parte da tenore lirico era stata incisa con la voce di Andrea Bocelli quando era ancora sconosciuto al grande pubblico. Andrea Bocelli ha poi interpretato la canzone in duetto con Zucchero in tutta Europa durante il suo tour del 1993. L’anno seguente, il tenore di Lajatico ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte” e si è fatto conoscere dal pubblico di tutto il mondo con il brano “Il mare calmo della sera”, scritto per lui proprio da Zucchero insieme a Peter Felisatti e Gloria Nuti.