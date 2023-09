Zucchero: in arrivo il film documentario su di lui

Zucchero, poco prima di annunciare l'uscita del film, ha inoltre ricordato che il 14 settembre di 22 anni fa, usciva il suo disco "Shake". Di questo album sono state fatte le versioni in italiano, in inglese e in spagnolo ed è stato dedicato a John Lee Hooker scomparso poco dopo aver collaborato alla realizzazione della terza traccia del disco, ossia "Ali d'oro" ("I lay down" in inglese).