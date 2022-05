Zucchero: il trionfo all’Arena di Verona e le date estive nei festival italiani

Quelli andati in scena a Verona, però, non saranno gli unici appuntamenti live italiani di Zucchero nel 2022: l’artista, infatti, ha appena annunciato 5 concerti in programma in estate nei festival. Precisamente, sarà il 2 luglio a Nichelino (Torino), il 4 a Este (Padova), il 7 a Palmanova (Udine), l’8 a Parma e il 20 a Lucca.