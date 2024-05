Zucchero: il commento al karaoke improvvisato di Biagio Antonacci

Prima di concludere la videointervista #atupertu, Zucchero è tornato a dire la sua sugli influencer. Quattro anni fa, a Vanity Fair, aveva detto: “Anche se mi sforzo, non so proprio a che cosa servano, questi influencer”. Ancora adesso non lo sa. Tra l’altro pensa che dovrebbero cambiare nome. “Non è bello come nome. Influencer significa che, in qualche modo, tu pensi di influenzare un altro cervello, un altro essere umano”, ha decretato per poi proporre un nuovo nome per loro. “Consigli per gli acquisti”, ha suggerito.