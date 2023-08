E il cappello di Zucchero non rimarrà fermo per molto tempo, perché per il 2024 è già in programma il nuovo “Overdose d’amore World Tour”, che prenderà il via con un triplo concerto alla Royal Albert Hall di Londra il 30 e il 31 marzo e l’1 aprile, e che sarà l’occasione per festeggiare i 40 anni di carriera dell’artista. I biglietti per queste prime date sono già disponibili.