Zucchero e quell'Overdose d’Amore che manda in estasi San Siro

Zucchero si siede al pianoforte e parla un po’ coi suoi fan accorsi allo stadio di Milano. “Sono un po’ emozionato, non sono incline agli sviolinamenti. Devo dire che sono tanti anni che non tornavamo qua, ma stasera è una cosa incredibile. Ho voglia di continuare, ho voglia di girare con la mia band, di stare con voi. Non sopporto le frasi fatte, non sopporto le balle. Quando uno dice ‘vado a letto e penso a voi’, vuol dire che ha poco altro da fare, Però senza di voi, la verità è che sarei poca cosa. Mi basta avere un pubblico. Quando feci il primo Sanremo, andò così male che mi cacciarono in una discoteca di Rosignano Solvay e c’era un solo pagante che chiese per 10 volte il pezzo di Sanremo”. Quante ne avrebbe da raccontare…