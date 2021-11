Zucchero, Discover: “Ho lasciato indietro brani che forse un giorno farò”

Come abbiamo anticipato prima, la foto sulla copertina del disco ti ritrae in mezzo alla neve. Eri in tour acustico, in Svizzera, al ghiacciaio più largo d’Europa e non c'era tempo per un servizio fotografico. Ci sono state altre volte in cui hai preso decisioni senza pensarci troppo? “Di solito le copertine più riuscite sono sempre state decise in una frazione di secondo. Per quelle di 'Oro, incenso e birra' e di 'Blue's' fu così. Anche quella di 'Rispetto': quando vidi mia figlia con la cresta ho pensato 'È quella lì'. Per le altre ci pensi e ripensi, quando entra la fase del dubbio vuol dire che non c'è quella copertina per quel disco. Su quel ghiacciaio avevo freddo ma il fotografo è riuscito a fare tutto in 15 minuti”