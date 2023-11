Zucchero cala il poker negli stadi italiani

La tournée internazionale “Overdose D’Amore World Tour”, in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con le sue più grandi canzoni, si apre con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri Paesi in via di definizione. Noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo radio ufficiale delle date italiane.