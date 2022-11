Zucchero, 40 anni di carriera: ecco cosa gli direbbe suo papà!

Sugar non ha solo un forte legame con quella che considera la sua terra, ma anche con la sua famiglia. Nei suoi racconti cita spesso suo nonno Roberto, a cui deve la passione per i cappelli, e suo papà Giuseppe, un uomo "della terra", "poco incline ai grandi complimenti". Infatti, a chi gli chiedeva se gli piaceva la musica del figlio, il signor Giuseppe rispondeva: "No, a me piace il walzer e la mazurka". "Oggi direbbe la stessa cosa, forse", ha ammesso Zucchero per poi aggiungere che forse suo papà potrebbe anche aggiungere "Speriamo che dura".