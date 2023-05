Zef e Marz: il primo singolo è con Elisa e La Rappresentante di Lista

Zef e Marz hanno raccontato come è nata l'idea di questa inedita collaborazione: “Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. È venuto spontaneo immergersi subito nella scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata Tilt”.