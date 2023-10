Zecchino d’Oro 2023: Loredana Bertè, Max Gazzè e Matteo Bocelli tra gli autori

Andando nel dettaglio degli artisti più noti che si sono prestati come autori per lo Zecchino d’Oro 2023, Loredana Bertè ha messo la firma sul testo di “Rosso”, canzone che sarà presentata da Michael, 9 anni, di Orta di Atella (Napoli). Max Gazzè, insieme a Francesco De Benedettis, ha scritto invece la musica di “Non ci cascheremo mai”, per il piccolo Salvatore, anche lui 9 anni, di Napoli.