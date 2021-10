Zampaglione: “La pandemia mi aveva bloccato. Il nuovo album come migliore amico”

Hai detto che è il tuo lavoro più maturo, l’hai definito il tuo migliore amico. “Mi sta dando grandi soddisfazioni. Leggo commenti meravigliosi, ci passo le ore e a volte mi sono pure commosso, Vedere che la gente si ritrova in quello hai fatto… dopo tanti anni, non mi abituo mai. Questo disco ha vissuto di tante fasi, a un certo punto è arrivata la pandemia e ha bloccato tutto. Quindi l’ho lasciato nel cassetto e ho girato un film Morrison. Poi l’ho ripreso in mano e mi sono reso conto che dal punto di vista narrativo mancava l’ultimo anno. La pandemia mi aveva bloccato. Mi sono rimesso a scrivere con il nuovo cantautorato italiano, Gazzelle, Leo Pari, Galeffi, Franco 126, poi c’è Alan Clark dei Dire Straits e Carmen Consoli… L’album è il mio miglior amico perché lo ascoltavo quando mi sentivo un po’ giù”.