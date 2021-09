Zampaglione, l'album Ho cambiato tante case: “Il più maturo dei Tiromancino”

“Domenica” è il nuovo singolo dei Tiromancino e anticipa l’album “Ho cambiato tante case”, in uscita l’8 ottobre. Federico Zampaglione ha commentato: “A mio giudizio, è uno dei dischi più completi e maturi dei Tiromancino; curato in ogni minimo dettaglio per arrivare al cuore in modo semplice e diretto, ma anche profondo e sfaccettato. A breve lo lascerò andare e quel senso di distacco che provo ogni volta sarà colmato dall’idea gioiosa di saperlo nelle vostre mani”.