yungest Moonstar, Neffa & tha Supreme: il nuovo singolo “Una direzione giusta”

Attraverso il suo alias, yungest Moonstar, Davide Mattei (vero nome di tha Supreme) ha messo in campo un nuovo flusso creativo, capace di farci tornare indietro nel tempo, partendo da un grande classico di Neffa, “Lontano dal tuo sole”, per poi lanciarci come un razzo nel futuro della musica italiana. “Una direzione giusta” mette insieme le due anime creative del talentuoso artista e riesce a connettere e abbracciare due generazioni di artisti ma soprattutto di ascoltatori.