Violante Placido #atupertu: “Nella mia playlist c’è Patty Pravo”

Violante Placido comprende la delega della sua protagonista, in quanto anche lei mamma (di un bambino di nome Vasco). “Io penso che gli adulti facciano molta fatica, a volte, con i propri figli, a prendere delle posizioni, dove gli si crea un po’ un dispiacere. Insomma i genitori tendono sempre un po’ a proteggere i figli”, ha confessato. Anche lei, come Alberta, pensa che sia giusto che due persone si lascino, se non stanno più bene insieme, e che i figli siano al corrente di tutto. “Non penso che poi alla fine ripaghi far vivere i nostri figli in una campana dorata, in una famiglia piena di ipocrisia. Non penso sia sano”, ha detto.