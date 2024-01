Verso Sanremo 2024: nomi e reazioni di chi ha già provato con l’orchestra

I preparativi per il Festival di Sanremo 2024 sono partiti e sono tanti gli artisti in gara che hanno già provato per la prima volta il loro brano con l’orchestra. Le prime prove si tengono negli studi Rai di Saxa Rubra, a Roma, e andranno avanti fino a venerdì 12 gennaio: ecco i commenti e la reazione di alcuni Big, a meno di un mese dal via della kermesse.