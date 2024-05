Vasco Rossi e non solo: scopri tutti i protagonisti di Radio Italia Music Week

Radio Italia Music Week di questa settimana contiene anche le “ultimisse” di: Gianluca Grignani, che per poco ha abbandonato la chitarra in favore della penna; Angelina Mango, che è impegnata con le prove in vista dell’Eurovision Song Contest in Svezia; Emma, The Kolors e Francesco Gabbani, che hanno regalato nuova musica su cui cantare e muoversi; ed Ermal Meta, che sarà presto papà e non solo.