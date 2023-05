Valentina Parisse racconta a #rilive la sua “Sahara”

Valentina Parisse ha presentato in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana in piazza Duomo a Milano per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO il suo nuovo singolo “Sahara”. È scritto dall’artista in collaborazione con Cheope e Arale ed è uscito venerdì 19 maggio. Ecco cos’ha raccontato ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi sullo Sky Truck.