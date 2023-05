Una proposta di matrimonio a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO

Dopo l'emozionante esibizione di Eros Ramazzotti, Piazza Duomo assiste a una proposta di matrimonio da parte di un ragazzo alla propria fidanzata. Entrambi di Salerno, entrambi qui per assistere alla grande musica italiana portata sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO. Lei, Marika, è qui in particolar modo per Eros, lui, Amedeo, per Elodie. A far da cornice al loro amore scoccato qualche anno fa, è Milano, città che li ha adottati.