Una Nessuna Centomila – In Arena: il concerto è rimandato al 2024

Il concerto contro la violenza sulle donne Una Nessuna Centomila – In Arena è stato rimandato al 2024 a causa di un problema di salute di Fiorella Mannoia, che è la direttrice artistica dell’evento e che avrebbe dovuto calcare il palco insieme agli altri cantanti del cast. Lo show, che era andato sold out in soli 20 giorni, avrebbe dovuto tenersi il 26 settembre all’Arena di Verona e si sta cercando di definire al più presto una nuova data per l’anno prossimo. I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso.