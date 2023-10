Un milione di notti: il primo duetto di Mr.Rain con Clara (di Mare Fuori)

Un milione di notti è stato prodotto da Mr.Rain che lo ha anche scritto insieme a Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate. È una canzone d’amore. “Parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico. Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima”, ha dichiarato Mr.Rain. “Io sono una persona molto malinconica e per me Un milione di notti rappresenta proprio questo: l’essenza più nebulosa dell’amore e le incertezze che spesso accompagnano una relazione”, ha aggiunto Clara.