Un’infiammazione alle corde vocali ferma Mahmood: “Sono dispiaciutissimo”

Mahmood rinuncia al concerto a Lucca e si ferma ancora per qualche giorno: il cantante doveva esibirsi precisamente a Torre del Lago, ma un’infiammazione alle corde vocali bloccherà il cantante fino al 2 agosto. Sono anche altre due, quindi, le tappe del suo tour estivo che non andranno in scena in questi giorni: attraverso i social, l’artista mostra tutto il suo dispiacere in un messaggio in cui annuncia lo stop e parla delle sue attuali condizioni di salute.