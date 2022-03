Un’estate in tour: Ermal Meta ci sarà, i suoi fan anche. Mancano solo le date

Ermal Meta avrebbe dovuto tenere in questi mesi una tournée nei teatri con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. Poi il Covid preso dall’artista e i ritardi nell’allestimento e nella preparazione generale hanno fatto slittare tutto alla primavera 2023. “Vi prometto che quest’estate cercherò di essere in giro e fare più concerti possibili, perchè io sinceramente non ce la faccio più, sono in una forte crisi di astinenza da concerti e da contatto con la gente, ho voglia di stare in mezzo a voi e di cantare. Senza di voi non ha senso, non funziona”, aveva dichiarato nel video-annuncio relativo al rinvio dei live.