Un coreano ricanta “Due vite” e strappa l’apprezzamento di Marco Mengoni

Ji Jinseok è un artista sudcoreano che ha fatto il suo debutto da solista nel 2019. Ha oltre 120mila follower su Instagram ed evidentemente nutre una passione per la musica italiana. In questo video pubblicato a marzo, ha cantato per l’appunto “Due vite” di Marco Mengoni, ottenendo ampi consensi non solo dal suo pubblico. Tanti italiani sotto al suo post hanno commentato positivamente la breve esibizione, trovando molto toccante la sua performance. Il cantante di Ronciglione l’ha notata un paio di giorni fa e ha messo un cuoricino.