Ultimo: Supereroi è il nuovo singolo. Rilasciato il video, con Borghi e Trinca

La clip di Supereroi intreccia momenti di Ultimo immerso nel silenzio di un’uggiosa città a scene tratte dal film di Genovese. È stata girata nel 2019, come spiegato anche da Ultimo in una Storia di Instagram, realizzata in America, dove si trova per la fidanzata Jacqueline Di Giacomo. "Sono molto contento, perché è un'emozione diversa. Non ho mai scritto una canzone per il cinema. È una canzone che ho scritto 2 anni fa e anche il video è stato girato 2 anni fa, quando Paolo Genovese mi ha fatto vedere la storia del film, che mi è piaciuta molto", ha dichiarato. "Io spero che piaccia molto anche a voi, il film. È un film bello, che vi consiglio di vedere. E spero che il videoclip della canzone vi piacerà altrettanto. Vi mando un abbraccio grande, grande. Ciao", ha poi concluso.