Ultimo sta chiudendo la tracklist del nuovo album

Ultimo sta chiudendo la tracklist dell’album, che per ora non ha ancora un titolo ufficiale. Sappiamo che è stato concepito in buona parte a Londra, dove il cantautore si è trasferito per qualche periodo. “Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Solo con un altro disco ho avuto queste sensazioni prima di farlo uscire”, ha scritto lui facendo crescere la curiosità generale.