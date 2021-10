Ultimo: Solo è l’album e il vinile più acquistato della settimana

Tornando ai traguardi raggiunti con Solo, Ultimo ha festeggiato, con grande soddisfazione, sui social. "Grazie mille. Il vostro amore mi arriva sempre. Non è mai scontato. Non so cosa dire. Vi voglio bene. Un bacio", ha detto. Ha poi fatto notare che tutti i suoi dischi sono nella top 100. I progetti in questione sono: Solo, appunto, al primo posto; Colpa delle favole, al 41esimo; Peter Pan, al 65esimo; e Pianeti, al 71esimo.