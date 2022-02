Ultimo, sold out anche il secondo San Siro: “Non vedo l’ora. E Jacqueline…"

Ultimo ha ringraziato i fan in vista dei concerti del tour 2022: anche la seconda data di San Siro a Milano è sold out. In questi video il cantante pregusta il ritorno dal vivo e gli stadi da tutto esaurito, dopo i due terribili ultimi anni: “Sarà liberatorio”. Radio Italia sarà al suo fianco e probabilmente anche la fidanzata Jacqueline Luna: ecco il ruolo che le è stato assegnato.