Ultimo si prepara agli stadi ascoltando Radio Italia solomusicaitaliana

Ultimo ascolta e ringrazia Radio Italia solomusicaitaliana mentre la sua “Occhi lucidi” lo accompagna verso un’altra estate di stadi. Il cantante è rientrato a Roma, dove campeggiano le locandine per il triplo appuntamento già in programma allo Stadio Olimpico. Da giugno 2024, il tour del cantautore (immortalato nella foto in alto da Giulia Parmigiani), arriverà anche nelle città di Trieste, Napoli, Torino, Messina e Padova.