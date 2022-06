Ultimo riparte dallo stadio Bibione: “Il senso della mia vita è tutto qui”

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è tornato sul palco per far emozionare i suoi fan. Appena prima di esibirsi, l'artista ha riunito lo staff e i musicisti dicendo: “Non sto a spiegarvi cosa sono stati questi due anni per me, perché adesso abbiamo davanti una cosa bella e dobbiamo pensare a questo. Voglio soltanto dirvi che sono grato. Voglio che adesso ci godiamo questo concerto e soprattutto ricordiamoci che il nostro capo sono le persone. Ora dobbiamo uscire là fuori e convincerli che hanno fatto la cosa giusta a essere qui”. E il concerto allo stadio di Bibione, che si è aperto con “Buongiorno vita” e si è concluso con “Sogni appesi”, è stato un vero successo. Tra i momenti più suggestivi, quello di “Ti dedico il silenzio”: lo stadio tutto illuminato dalle torce accese e i fan che hanno cantato con Ultimo: “Il senso della mia vita è tutto qui”, ha commentato il cantautore su Instagram a corredo di un video di quel momento.