Ultimo riabbraccia la sua Roma: “Finalmente torno a casa”

Dopo lo scoppio di una pandemia e 12 concerti da tutto esaurito in tutta Italia, Ultimo torna a cantare per la sua gente, quella di Roma, dove pochi anni fa è iniziato il suo sogno. L’artista sta tornando nella Capitale per dare vita a uno show speciale al Circo Massimo, prima della doppia data a Milano che chiuderà il suo primo grande tour negli stadi insieme a Radio Italia solomusicaitaliana.