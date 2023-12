Ultimo porta nuova luce nei Quartieri Spagnoli di Napoli

Come cornice per la sua esibizione, Ultimo ha scelto la Corte del FOQUS (Fondazione Quartieri Spagnoli onlus), un progetto di rigenerazione urbana attivo nei Quartieri Spagnoli di Napoli e sempre vicino ai giovani della zona: “Appena ho saputo che avrei potuto contribuire a illuminare questo posto speciale nei Quartieri Spagnoli, che non aveva previsto alcun tipo d’illuminazione, l’ho voluto subito fare. Perché sono affascinato da questi vicoli e perché quando nasci in questo tipo di realtà, so che nessuno ti regala niente”, ha spiegato il cantautore.