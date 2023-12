Ultimo, Occhi Lucidi: il video con Rosa di Mare Fuori e l’evento speciale a Napoli

Del resto, “Occhi lucidi” racconta proprio di quello smarrimento, non sempre facile da palesare, che accomuna tutti in un presente dalle troppe domande e dalle poche risposte. In questo limbo di attese e di non detti, correre con l’immaginazione alle cose per cui vale la pena emozionarsi è l’unica strada per spazzare via le nebbie dell’incertezza e guardare al futuro con occhi nuovi e immutata commozione.