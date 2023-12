Il tour negli stadi di Ultimo, in programma in estate, ha fatto registrare nuovi sold out. Dopo quello all'Olimpico di Roma, è arrivato il tutto esaurito anche per la prima data al Diego Armando Maradona di Napoli (8 giugno). Non è finita qui: in queste ore, infatti, anche la prima data all'Olimpico di Torino (15 giugno) è andata esaurita.