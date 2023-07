Ultimo, non solo Napoli: annunciati quattro nuovi stadi per l'estate 2024

Oltre alle date all'Olimpico di Torino (15 giugno), allo Stadio San Filippo di Messina (28 giugno) e allo Stadio Euganeo di Padova (6 luglio), non poteva mancare quella all'Olimpico di Roma (22 giugno). Proprio qui, nei giorni scorsi, Ultimo ha regalato un tris di concerti sold out davanti al pubblico della sua città e arrivato da tutta Italia.