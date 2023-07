Ultimo negli stadi anche l'anno prossimo: la favola continua… a Napoli

L'annuncio della nuova data è arrivato in un momento d'oro della carriera di Niccolò. Dopo la data zero sold out di Lignano Sabbiadoro, nei prossimi giorni il suo tour negli stadi, che ha già superato il traguardo dei 300mila biglietti venduti, arriverà nella Capitale, per un tris di date da tutto esaurito all'Olimpico (7, 8, e 10 luglio). Subito dopo, toccherà a Milano ospitare la sua musica, con il doppio live di San Siro (17 e 18 luglio).