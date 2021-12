Ultimo, la foto con Ed Sheeran: "Attenti a quei 2". I fan: "Fate un feat?"

Nei giorni scorsi Ultimo ha raggiunto Los Angeles (come Vasco Rossi), condividendo subito i primi momenti con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, e ha scritto: "Fa uno strano effetto essere in questa città da cui nel 2020 sono dovuto 'scappare' per il covid. Essere di nuovo qui, dopo due anni, mi sta dando speranza e carica per tutto quello che verrà… tra cui, i concerti. Percepisco l’attesa perché più di 500.000 persone hanno acquistato un biglietto e aspettano le conferme, come me, di poterci rivedere. Io mi sto preparando, perché nel 2022 ci rivedremo e canteremo insieme, a qualsiasi costo. E se chi deve darci le risposte per ripartire al 100% della capienza continuerà a tardare (pur vedendo gli stadi pieni ogni domenica perché, si sa, il calcio può) troverò personalmente una soluzione che possa accontentarvi tutti. Vi abbraccio". Noi di Radio Italia solomusicaitaliana è Radio Ufficiale del tour "Ultimo Stadi 2022".