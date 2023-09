Ultimo: la “Favola” negli stadi si allunga con altre 4 date

“Nuove date, nuovi stadi”: irrompe così il giovane cantautore, mentre si trova in trasferta a Londra, per annunciare altri concerti del suo tour “Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua…”. Il tour già da record, in programma la prossima estate, partirà con una nuova data Zero a Trieste, il 2 giugno. All’Olimpico di Torino e al Maradona di Napoli, ora si contano due concerti, mentre allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena un’altra tripletta.