Ultimo, l'album “Solo” e gli attacchi di panico: “Tiziano Ferro? Immenso”

Ci hai cantato “Il bambino che contava le stelle”. Ma che bambino era Niccolò?

Ero un po' schivo, proprio per natura, però sono riuscito a portare avanti questo modo di chiudermi in me stesso per scrivere canzoni. Sognavo questo, non avevo un piano b: non ho mai avuto nient'altro che il pianoforte e la voglia di fare le canzoni. Oggi ho tanti sogni nel cassetto, però sto cercando di capire che è importante sognare quello che si ha e che si è. Adesso ho fatto uscire questo album che viene da un lavoro di due anni: sentivo le canzoni tutte le mattine uscendo a camminare, ora la pubblicazione è una liberazione. Mi piace stare sui social ma non condivido tanto la mia vita perché non ci penso troppo, però nelle mie canzoni metto tutto me stesso a tal punto che è come fare 100mila Storie di Instagram al giorno