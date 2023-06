Ultimo incontra il suo fan numero 1 americano a Londra

In attesa dei concerti negli stadi (al via l’1 luglio da Lignano Sabbiadoro), Ultimo ha documentato, in un post su Instagram, le sue giornate tra la sua Roma e Londra, che ha nel cuore (e dove ha scritto tante sue canzoni). In questi giorni, nella capitale inglese, l’artista ha incontrato il suo fan numero 1 americano che, visto che conosce pochissimo l’italiano, gli ha scritto un messaggio sullo smartphone per dirgli quanto lo adora e quanto sia uno dei suoi artisti preferiti “di qualsiasi lingua”.