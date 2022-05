Ultimo in Piazza Duomo, ed è un bellissimo “Buongiorno vita”!

"Nel 2019 ero venuto in questa piazza bellissima e avevo cantato Pianeti", dice all'infinita folla di spettatori che si trova davanti a sé. "Oggi lo rifarò ma con due ospiti speciali e due amici grandissimi: i 2Cellos". Il duo di violoncellisti croato/sloveno è la sorpresa che Ultimo aveva già anticipato in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana poche ore fa. Al pianoforte, invece, c'è come di consueto lo stesso Niccolò: sul ritornello, le voci degli spettatori quasi coprono la sua, in un grande ed immenso karaoke che rappresenta da sempre uno dei momenti più emozionanti dei concerti di Ultimo.