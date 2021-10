Ultimo: il nuovo singolo è “Niente” ed è in arrivo su Radio Italia

“Solo” invece è il primo album autoprodotto da ultimo con la sua etichetta “Ultimo Records” ed è già in preorder nei formati di CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva) e anche nelle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, che contengono 17 tavole illustrate; 17 sono anche le tracce contenute nel disco.