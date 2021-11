Ultimo: il nuovo album “Solo” è Disco d'Oro in una sola settimana

Ultimo ha espresso tutta la felicità per il successo di “Solo” in un post su Instagram: disco d'Oro in una settimana, con 32mila copie vendute è il miglior esordio per vendite del 2021. “Mentirei se vi dicessi che mi sarei aspettato tutto questo. In questi due anni mi hanno suggerito di farmi sentire per non correre il rischio di essere dimenticato, ma volevo che fosse la musica a parlare per me. Grazie per aver rispettato i miei tempi e per aver fatto vostro questo disco in così poco tempo”, ha commentato l'artista, che aveva fatto precedere la pubblicazione dell'album dall'uscita del singolo “Niente”.