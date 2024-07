Ultimo: gli oltre 400mila biglietti venduti e il pensiero di fine tour

Per Ultimo, la fine del tour rappresenta inoltre il momento da dedicare ad alcune considerazioni. Le ha raccolte in un lungo post, in cui ha riflettuto sul suo rapporto col pubblico, col quale sente di avere una vera e propria "simbiosi", nonché uno "storto ma bellissimo equilibrio emotivo": "Come posso riassumere quello che è stato e quello che siete senza ripetermi? Non so che dire… Mi viene sempre in mente la parola PASSIONE. E credo che sia centrale nel nostro rapporto. In questo tour più di tutti ho notato una cosa: siamo qui per rimanere".