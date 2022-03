Ultimo: Equilibrio mentale sarà in SOLO - Home piano session, in uscita il 25 marzo

Equilibrio Mentale ha una missione ben precisa, ovvero aiutare “chi ha perso la via o chi non l’hai mai trovata”. Chiude pure il capitolo di Solo e il “percorso umano” di Ultimo. Il cantautore si è reso conto che la solitudine è benefica, ma lo è anche la condivisione. Nel ritornello del nuovo pezzo ammette di non potercela fare da solo (“Da solo non ce la farò”). Secondo lui infatti “siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni”.